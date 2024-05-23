Правительству Грузии посоветовали подумать о «выгодах для близких»

Правительству Грузии следует подумать в том числе о выгодах для близких, определяя дальнейший курс движения своей страны. С таким заявлением выступил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, пишут грузинские СМИ.

Он отказался уточнить, собирается ли американская администрация, объявившая в четверг о применении визовых санкций в отношении некоторых должностных лиц в Грузии и членов их семей и пересмотре двустороннего сотрудничества Вашингтона и Тбилиси, использовать вскоре какие-то дальнейшие ограничительные меры на этом направлении.

"Что касается наших дополнительных действий, то госсекретарь [США Энтони Блинкен] отметил, что мы пересматриваем все сотрудничество. И я не стану анонсировать дополнительные конкретные действия", - подчеркнул О'Брайен на специальном онлайн-брифинге, который был посвящен предстоящей поездке шефа американской дипломатии в Кишинев и Прагу.

"Техническое уточнение: сделанное вчера объявление Блинкена не предполагает публикацию нами списка имен [внесенных в черный список граждан Грузии], имеющиеся у нас полномочия не позволяют это сделать. Но мы ясно дали понять, какие именно виды шагов [Тбилиси] вызывают у нас особую обеспокоенность. Речь идет об усилиях, направленных на то, чтобы подорвать демократический процесс, особенно использование насилия против тех, кто приходит [протестовать на улицы], и их устрашение", - сказал дипломат.

При этом он напомнил, что имеющиеся у Госдепартамента "полномочия позволяют применять меры в отношении не только должностных лиц, но и членов семей".

"Но это, опять-таки, не тактика принуждения. Это заявление: если вы хотите быть в нашем сообществе, получать выгоды вроде того, где именно будут учиться ваши дети, то вы должны начать действовать как член этого сообщества. Вот и все, что мы говорим", - полагает представитель внешнеполитического ведомства США.