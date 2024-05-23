Новость о Карлсоне напомнила Собчак кое-какую историю

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак прокомментировала новость о том, что американский журналист Такер Карлсон запустил собственное шоу на канале «Россия 24», которая распространилась в СМИ, но впоследствии была опровергнута. Об этом она высказалась в выпуске YouTube-шоу, пишут российские СМИ.

Собчак заявила, что информация о работе Карлсона с российским телеканалом напомнила ей ситуацию с американским телеведущим Ларри Кингом и телеканалом RT, произошедшую в 2013 году. Представители канала утверждали, что легенда телевидения США стал их сотрудником и ведет собственное интервью-шоу.

«Легенда тем временем немного о*ренела и напомнила, что это просто лицензия на показ независимого от RT продукта», — отметила она.