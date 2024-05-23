Министр: Турция станет центром определения цен на газ

Анкара надеется, что газовый хаб позволит ей стать центром определения цен на газ, при инвестициях в инфраструктуру Турция сможет увеличить объемы импорта природного газа до 70-80 миллиардов кубометров с нынешних 50 миллиардов. Об этом в интервью телеканалу Habertürk рассказал министр энергетики страны Алпарслан Байрактар.

"Турция занимает четвертое место в Европе с (импортом - ред.) в объеме 50 миллиардов кубометров... При инвестициях в инфраструктуру мы можем довести импорт до 70-80 миллиардов кубометров. Турция начинает впервые поставлять газ в европейские страны, такие как Венгрия, Болгария, Румыния, Сербия. Надеемся, что Турция станет центром определения цен на газ. Мы продолжаем усилия с российской стороной, в ближайшее время мы продолжим работу между "Газпромом" и турецкой BOTAŞ по вопросу создания (газового хаба - ред.) и базы на основе Стамбульского финансового центра", - заявил министр.

Он пояснил, что усилия ведомства по увеличению объемов газовых хранилищ и проходимости газопроводов также связана с планами по газовому хабу, как и принятый недавно законопроект об импорте газа.

"Впервые в юридической форме сказано о том, что Турция может продавать свой газ не только через трубопроводы, но и в виде СПГ. Турция сможет поставлять избыток сжиженного газа в разные страны. В некотором смысле мы создали правовую инфраструктуру. Надеюсь, мы преуспеем в создании (газового хаба - ред.)", - заявил министр.

Также министр сообщил, что Турция достигла рекорда в добыче природного газа с черноморских месторождений - более 5 миллионов кубометров в сутки, этого достаточно для снабжения 2 миллионов домохозяйств.