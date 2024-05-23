Джемаль Бустани, автор haqqin.az 01:24

Визит бахрейнского монарха в Москву, после которого он отправился в Китай, - событие достаточно редкое. Достаточно сказать, что последняя встреча короля с российским президентом состоялась в 2016 году, в разгар противоречий между Кремлем и Тегераном с одной стороны и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (CCG) с другой. После этого отношения были практически сведены к нулю, ограничившись чисто протокольными мероприятиями. Иными словами – ни жарко, ни холодно, а вообще никак. И вот аль Халифа вновь в Москве, породив немало слухов о причине такого визита.

Кто-то говорит, что визит короля – признак заинтересованности арабских монархий в развитии международного транспортного коридора «Север - Юг», кто-то пишет о том, что приезд монарха связан с решением российского горно-металлургического гиганта «Норильский никель» близкого к Кремлю олигарха Владимира Потанина построить в Бахрейне завод по производству платины. Тем более что и официальные сообщения о целях визита носили предельно общий и неконкретный характер. «Лидеры обсудят текущее состояние и перспективы российско-бахрейнского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах, а также актуальные международные проблемы, включая ситуацию на Ближнем Востоке в свете председательства Бахрейна в Совете Лиги арабских государств» - и вот это все. Как представляется, ни то, ни другое для Бахрейна не особо актуально, и он может делать вид, что это ему интересно, только из вежливости, чтобы не расстраивать принимающую сторону. Поскольку для Бахрейна сегодня принципиально важно несколько иное. В стратегическом плане – развитие отношений с Ираном, которые остаются крайне сложными. И здесь Бахрейн рассчитывает на то, что Кремль может выступить посредником в переговорах по этому вопросу. Если же не получится – король поднимет этот вопрос в Пекине.

На оперативном же уровне – конфликт Израиль-ХАМАС, поскольку он стал вызовом для монархии. Которая с одной стороны имеет взаимовыгодные связи с Израилем - в 2022 г. товарооборот Бахрейна и Израиля составил почти 13 миллионов долларов, а в 2023 году стороны подтвердили свою заинтересованность в заключении соглашения о свободной торговле – а с другой опасается пропалестинских демонстраций местной улицы. Что заставляет власти вертеться как уж на сковороде. Так, с 7 октября 2023 г. Бахрейн усилил официальную критику в сторону Израиля не только по вопросу военных действий в Газе, а также осудил военную операцию Израиля в Рафахе, заодно приветствовав решение ГА ООН относительно полноправного членства Палестины в ООН. Но в то же время представители династии осудили нападение ХАМАС на израильских мирных граждан и полностью проигнорировали заявления, сделанные нижним парламентом Бахрейна касательно полного разрыва отношений с Израилем. Именно Бахрейну принадлежит инициатива введения в Газу контингента миротворцев. Но это невозможно без одобрения соответствующей резолюции в Совете Безопасности ООН, членом которой является Россия, как, впрочем, и Китай.