Столтенберг: Разрешите Украине «бить» по России

Странам НАТО следует снять ограничение на применение Украиной полученного вооружения, чтобы ВСУ могли наносить удары по российской территории, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью The Economist.

"[Этот вопрос важен] особенно сейчас, когда в Харькове, недалеко от границы, идет много боевых действий, [а] лишение Украины возможности использовать это оружие против законных военных целей на территории России очень затрудняет им самооборону", — пояснил Столтенберг.

Это может привести к эскалации конфликта, признал он и указал: нельзя "допустить, чтобы эта война превратилась в полноценную войну между Россией и НАТО в Европе".

Генсек призвал обратить внимание, что альянс занимается поставками оружия и обучением солдат, но отказывается от прямого вмешательства в конфликт с территории стран НАТО или на территории Украины.

В то же время Столтенберг отверг идею о том, что странам - членам НАТО следует сбивать российские ракеты над Украиной с помощью своих систем ПВО. Он также выступил против отправки войск альянса в Украину.

"У нас нет намерения отправлять наземные войска НАТО в Украину, - указал он. - Мы не будем частью конфликта".