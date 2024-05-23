Шеф Пентагона встретится с коллегой из Китая

Глава Минобороны США Ллойд Остин на следующей неделе проведет в Сингапуре встречу с министром обороны Китая Дун Цзюнем. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на заявление Пентагона.

Отмечается, что встреча состоится в рамках поездки Остина на международный форум по безопасности «Диалог Шангри-Ла».

«Он также планирует провести двусторонние встречи с другими коллегами из стран Индо-Тихоокеанского региона, а также с адмиралом Дун Цзюнем, министром обороны КНР», — отмечается в заявлении.