Массовая отставка законодателей в Британии

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак столкнулся с массовым уходом законодателей. Количество заявлений об отставке превысило уровень, который был у Консервативной партии перед поражением на выборах 1997 года, пишет Reuters.

Число членов парламента от Консервативной партии, которые не будут баллотироваться на следующих выборах, в пятницу, 24 мая, достигло 76, что больше показателей выборов 1997 года.

«В конце пятницы Майкл Гоув, ветеран-консерватор, занимавший несколько постов в правительстве и выступавший за выход Великобритании из Европейского союза, заявил, что тоже уходит в отставку. Он написал в своем письме, что «наступает момент, когда понимаешь, что пора уходить. Новое поколение должно возглавить страну», – говорится в материале.

Члены парламента от Консервативной партии заявили: так много их коллег уходят, потому что маловероятно, что партия победит на выборах, и многие устали от внутренней борьбы и поляризации в парламенте, передает агентство.