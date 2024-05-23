Украина отправляет «штабных крыс» на передовую

Численность Генерального штаба Вооруженных сил Украины планируется сократить на 60%. Военных, которые освободятся от выполнения своих обязанностей в рамках сокращения, отправят на фронт. Об этом Генштаб ВСУ сообщил в Telegram.

«Принято решение об оптимизации штатной численности некоторых структурных подразделений и органов военного управления... уменьшить штатную численность на 60%», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что процесс будет сопровождаться расформированием ряда военных организационных структур.

«За счет высвобожденного личного состава планируется доукомплектовать... боевые воинские части», — говорится в сообщении.