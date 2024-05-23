Шеф Пентагона передает полномочия заместителю

Министр обороны США Ллойд Остин временно сложит свои полномочия. Об этом СМИ рассказали в пресс-службе американского оборонного ведомства.

Как пояснили в Пентагоне, министр пройдет медицинскую процедуру, на время которой передаст полномочия заместителю Кейтлин Хикс. Подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что шефу Пентагона диагностировали рак простаты. Министра экстренно прооперировали, а затем его повторно госпитализировали из-за возникших осложнений. Об этом не были надлежащим образом проинформированы в администрации президента США, что вызвало возмущение ряда американских политиков.

Остин публично принес извинения за то, что пытался скрыть свой диагноз и операцию, признав, что поступил "неправильно" в ситуации с информированием руководства США о состоянии своего здоровья. При этом президент Соединенных Штатов Джо Байден подчеркивал, что не принял бы отставку министра обороны, даже если бы он подал такое заявление.