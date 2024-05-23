Доходы бюджета на текущий год увеличиваются на 2 млрд 180 млн манатов или на 6,4% - до 36 млрд 353 млн манатов. Это нашло отражение в опубликованном Министерством финансов АР законопроекте "О внесении изменений в государственные и обзорные бюджеты на 2024 год".

В структуре дополнительных доходов 1,3 млрд манатов придется на ненефтяные поступления, 605 млн манатов - на нефтяные, 250 млн манатов - из прибыли Центробанка Азербайджана, 25 млн манатов - от Фонда утилизации транспортных средств, остальное - из других источников.

В результате ненефтяные доходы госбюджета в 2024 году теперь прогнозируются на уровне 18 млрд 584 млн манатов (+9,3%) или 51,1%, нефтегазовые доходы - 17 млрд 769 млн манатов (+3,5%) или 48,9%.