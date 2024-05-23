Зеленский о ситуации в Харькове

Подразделениям Сил обороны удалось взять под контроль границы Харьковской области, куда в начале месяца зашли российские войска. Об этом во время вечернего видеообращения заявил президент Владимир Зеленский, передают украинские СМИ.

"Провел в Харькове совещание по безопасности – были доклады военных, руководителей специальных служб, областных и городских властей. Сейчас нашим воинам удалось взять под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли российские оккупанты", – сказал украинский лидер.