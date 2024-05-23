Следить за россиянами станет сложнее

Усиление санкционного давления со стороны США и союзников на Россию вынуждает китайские компании пересматривать свои перспективы взаимодействия с российской стороной, чтобы не попасть под вторичные ограничительные меры. На этот раз китайцы застали врасплох россиян в IT-секторе. Как сообщает CNews, крупнейший китайский производитель камер видеонаблюдения компания Hikvision без предупреждения остановила свой бизнес в России.

Компания внезапно для всех перестала отгружать свою продукцию и принимать заказы на проектное и канальное оборудование, ее официальный российский сайт перестал открываться, телефоны не отвечают, а группа в соцсети «Вконтакте» была удалена. Российские источники издания в IT-секторе жалуются, что такой шаг Hikvision стал полной неожиданностью и может привести к дефициту оборудования на рынке. До полномасштабного российского вторжения в Украину Hikvision занимала 25% российского рынка, однако после ухода из РФ западных поставщиков на нее приходилось уже более 70% продаж.

К 2024 году в РФ было установлено более 1 млн камер видеонаблюдения за гражданами, свидетельствуют данные российского Минцифры. Нехватка оборудования может оказать влияние на способность российских властей «шпионить» за своим населением. В Hikvision не комментируют причины своего исчезновения с российского рынка, но в российской компании «Видеоглаз», работающей в сфере видеонаблюдения, считают, что китайский поставщик ушел из-за угрозы санкций со стороны Вашингтона.