Первая презентация Rolls-Royce в Узбекистане

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Rolls-Royce отмечает первую официальную презентацию в Узбекистане.

В Ташкенте дебютирует новейший Rolls-Royce Phantom: самые современные технологии гармонично сочетаются с вневременной элегантностью.

Phantom служит «чистым холстом» для персонализации Bespoke, истинным отражением индивидуального стиля и предпочтений клиентов.

Дань уважения Центральной Азии: на мероприятии представлены выдающиеся образцы индивидуального мастерства, вдохновленные мотивами узбекского иката.

Новейший Rolls-Royce Phantom официально дебютировал в Узбекистане и впервые был представлен в Ташкенте. Самые известные представители столичного общества получили возможность ознакомиться с автомобилем во время эксклюзивного вечернего приема. Посол Великобритании в Узбекистане Тимоти Смарт в своем приветственном слове сказал: «Культовая статуэтка Дух экстаза (Spirit of Ecstasy) как никакая другая эмблема всего лучшего британского. Я рад видеть, что Rolls-Royce впервые представляет свой автомобиль в Узбекистане, и горжусь тем, что мы можем показать в Ташкенте этот прекрасный пример лучшего британского дизайна, проектирования и изготовления».

Phantom - доминирующий символ успеха и человеческих достижений, занимающий непревзойденное положение на самой вершине мира роскоши. С момента дебюта в 1925 году Rolls-Royce Phantom оставался неизменным выбором самых влиятельных и могущественных людей на планете, став свидетелем поворотных моментов в истории. В основе каждого современного Phantom лежит мощь двигателя V12, который обеспечивает знаменитое «путешествие на ковре-самолете» — плавное и мощное, но в то же время не требующее усилий. Нынешнее поколение Phantom стало первой моделью Rolls-Royce, построенной на основе фирменной архитектуры роскоши, которая ляжет в основу всех последующих моделей Rolls-Royce.

Phantom и Phantom Extended имеют свои различные характеры, представляющие два разных кресла силы. Для тех, кто предпочитает управлять дорогой с заднего сиденья, Phantom Extended предлагает непревзойденный опыт вождения в ультрароскоши с водителем. Руководитель по корпоративным коммуникациям Rolls-Royce Motor Cars в Центральной/Восточной Европе и Центральной Азии Rolls-Royce Motor Cars Фрэнк Тиманн сказал: «Эта первая официальная презентация знаменует собой важную веху в истории Rolls-Royce в Узбекистане и подчеркивает важность страны для устойчивого развития нашего бизнеса в регионе. Эти дни в Ташкенте - прекрасная возможность встретиться с существующими и потенциальными клиентами, а также друзьями бренда, чтобы узнать об их предпочтениях, поделиться нашей философией истинной роскоши и впечатлениями от автомобилей, гордо несущих в себе Дух экстаза».

Rolls-Royce Phantom занимает непревзойденное положение на самой вершине мира роскоши. Неслучайно Phantom привлекает самые амбициозные и сложные заказы, когда-либо выполняемые Rolls-Royce. Организатором мероприятия выступила компания Rolls-Royce Motor Cars Baku, единственный дилерский центр Rolls-Royce в Центральной Азии и Закавказье. Генеральный директор Rolls-Royce Motor Cars Baku Байрам Ягубов подчеркнул: «Будучи выдающимся продуктом марки, Phantom привлекает элитный слой клиентов Rolls Royce. Это авторитетные и успешные люди, занимающие лидирующие позиции в своей области, а иногда и на виду у общественности - они решительны и требовательны. Phantom всегда был таким, каким хотел его видеть клиент: не только «лучшим автомобилем в мире», но и лучшим автомобилем для него и его мира». Каждый Rolls-Royce, собранный вручную в Гудвуде, - это автомобиль Bespoke, созданный в точном соответствии с пожеланиями клиента, что является беспрецедентным опытом сотрудничества со специалистами по дизайну и проектированию на родине Rolls-Royce.

Индивидуальный заказ, посвященный Центрально-Азиатскому региону Черпая вдохновение в богатом культурном наследии всего Центрально-Азиатского региона, компания Rolls-Royce представила замечательные образцы индивидуального мастерства, исследуя текстуру и узоры адраса – ткани с отчетливыми повторяющимися орнаментами, обычно используемой в местной одежде. Этот уникальный текстиль, сотканный вручную из шелковых и хлопчатобумажных нитей, и по сей день изготавливается с использованием многовековых традиций плетения икат, с использованием деревянных ткацких станков и техники естественного крашения. Технические показатели • Phantom II Серия: WLTP в комбинированном режиме: выбросы CO2: 351–362 г/км; Расход топлива: 15,5-16,0 л/100км. • Phantom Extended II Серия: WLTP в комбинированном режиме: выбросы CO2: 353–365 г/км; Расход топлива: 15,6-16,2 л/100км.