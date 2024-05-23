В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Шуша.

В субботу, 25 мая, очередная группа граждан была отправлена в город Шуша из Гарадагского района Баку. На этом этапе в Шушу возвращаются 32 семьи – 125 человек.

К настоящему времени в Шуше обеспечено постоянное проживание 90 семей, или 349 человек.