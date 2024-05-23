Мамед Эфендиев, отдел экономики 10:08

В ходе обсуждения в Милли Меджлисе законопроекта «Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год» министр финансов Самир Шарифов заявил, что рассматривается возможность увеличить внешний госдолг Азербайджана чуть ли не вдвое, до 10 миллиардов долларов, что вызвало непонимание экспертного сообщества. На данный момент внешний госдолг Азербайджана составляет 5,5 миллиарда долларов - достаточно низкий, по оценке экспертов, уровень, являющийся результатом целенаправленной деятельности правительства.

Напомним, что глава государства неоднократно призывал Кабинет министров сокращать по мере возможностей внешний госдолг, грозящий Азербайджану давлением со стороны внешних кредиторов, и, в случае необходимости, прибегать к увеличению внутренней задолженности. И тут вдруг последовало заявление министра финансов, сразу же вызвавшее вопрос: «Уж не ошибся ли Самир Шарифов?». Но глава Минфина сразу прояснил ситуацию, объяснив депутатам Милли Меджлиса, что именно с учетом низкого уровня внешнего госдолга «было сочтено целесообразным привлечь кредиты, несколько расширив сотрудничество с финансовыми кредитными организациями с точки зрения реализации определенных вызовов и проектов, стоящих перед страной». При этом для выполнения крупных инфраструктурных проектов, стоящих перед страной, Шарифов не исключил проведения консервативной политики заимствований в иностранной валюте.

Спору нет - Азербайджану действительно предстоит решать грандиозные задачи. Речь идет и об усилении безопасности страны, и о решении социальных проблем, и о восстановлении территорий, освобожденных от оккупации… Достаточно взглянуть на центр Баку, буквально заставленный строительными лесами, чтобы убедиться - в Баку идут не менее масштабные работы по реконструкции центральных районов, чем в Карабахе или Зангезуре. Баку трудно удивить международными форумами самого высокого ранга. Но уже через считанные месяцы азербайджанской столице предстоит организовать важнейшее мероприятие года - СОР 29, принять около ста тысяч зарубежных гостей, в том числе немало глав государств и правительств, а также руководителей ведущих международных структур. Почти месяц в столице Азербайджана будут обсуждать и решать глобальные проблемы, связанные с изменением климата на планете, что требует огромных расходов, в том числе, и валютных. Отсюда и признание министра финансов необходимости прибегнуть к внешним займам.

К тому же, объем внутреннего долга в стране увеличился по причинам, о которых многие уже позабыли. В свое время, а именно в 2015 году, в целях оздоровления Международного банка небанковская кредитная организация «Аграркредит» приняла по указанию главы государства на свой баланс токсичные долги системного Межбанка, для спасения которого государство пошло на экстраординарные шаги, в частности, изыскав для этой цели немалые средства. Которых, впрочем, оказалось недостаточно, поскольку урон, нанесенный бывшим руководством Межбанка, исчислялся миллиардами манатов. В результате для оздоровления этих токсичных активов были выпущены облигации с государственной гарантией. Но, как часто бывает в таких случаях, токсичные активы, которые покупались в свое время по балансовой цене, возвращать приходилось уже по рыночным, то есть более низким ценам. Так, собственно, и образовался существенный убыток, который надо как-то погашать. В первое время «Аграркредит» с этим хоть и с трудом, но справлялся. В частности, за счет внушительного кредита из Центробанка страны. Однако затем стало понятно, что эта небанковская кредитная структура уже не в состоянии управлять долгами. В итоге долг был оценен как государственный и лег на плечи страны.