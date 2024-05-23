Вечером 24 мая Пашинян обратился к народу Армении с посланием, говорил о процессе делимитации границы, о «реальной» и «исторической» Армении, при этом, пишет газета, он ничего не сказал о «важном», о чем готовился заявить.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подготовил текст для обращения к народу, но в последний момент передумал и прочитал другое послание, утверждает газета «Жоховурд», ссылаясь на свои источники.

По имеющимся у газеты сведениям, глава армянского правительства собирался выступить с жестким заявлением о сопротивлении силам, препятствующим делимитации границы, вплоть до объявления чрезвычайного положения в Армении.

Как отмечает газета, рассматривая изложенные Пашиняном тезисы, можно констатировать, что он дал четкий сигнал внешнему миру: сколько бы людей ни собралось на митинг в воскресенье, все равно власти любой ценой доведут начатый процесс делимитации границы до конца.

«Послание Пашиняна состояло в следующем: каким бы трудным и тернистым ни был путь, делимитация будет проведена», – утверждается в публикации.

По источникам газеты, Пашинян планировал посвятить большую часть своего послания архиепископу Баграту Галстаняну и возглавляемому им движению, но в последний момент передумал и убрал эту часть из текста обращения.

Газета утверждает, что Пашинян якобы намеревался заявить, что препятствование делимитации границы – это посягательство на государственность, и что воскресный митинг должен быть разогнан даже ценой введения чрезвычайного положения.

Правительственные источники сообщили газете, что Пашинян консультировался по этому вопросу с руководителями силовых структур, однако те призвали его отказаться от идеи введения ЧП.