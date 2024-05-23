Американцы разъяснили, зачем России прекращение огня

Военные аналитики подчеркнули, что вторжение России в Крым и Донбасс в 2014 году нарушило многочисленные международные обязательства РФ по уважению суверенитета и территориальной целостности Украины, включая признание ею Украины как независимого государства в 1991 году и Будапештский меморандум 1994 года, в котором Москва конкретно обязалась не подрывать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Аналитики считают, что нет никаких оснований полагать, что Кремль будет уважать любое новое соглашение, обязывающее Россию не нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины. Прекращение огня лишь предоставило бы ей возможность восстановить деградировавшие войска, отвлечь человеческие ресурсы на широкомасштабную экспансию и реформирование, а также позволило бы продолжить мобилизацию своей оборонно-промышленной базы (ОПБ) без ограничений, связанных с насущными оперативными потребностями в Украине.

Россия могла бы использовать прекращение огня для подготовки сил, более пригодных для проведения следующей серии наступательных операций с целью смены власти, демилитаризации и завоевания Украины. Прекращение огня, безусловно, предоставило бы Украине собственные возможности для решения вопросов формирования вооруженных сил и развития оборонной промышленности, но Кремль, возможно, небезосновательно ожидает, что замороженный фронт сделает поддержку Украины менее насущной и важной для Запада и позволит России опередить Украину в подготовке к возобновлению боевых действий.

Кроме того, ISW отмечает, что российские источники, которые заявили об интересе Владимира Путина к переговорам, освещали территориальные уступки как часть прекращения огня, но мало касались более широких стратегических целей войны против Украины, а постоянный акцент на признании оккупированной украинской территории российской не свидетельствует о том, что Россия откажется от этих целей.

В отчете ISW говорится, что прекращение огня, которое бы предусматривало передачу ныне оккупированной территории, конкретизировало бы идею о том, что территориальная целостность Украины является предметом переговоров, и стало бы прецедентом, к которому Кремль, несомненно, вернется, чтобы добиться дальнейших территориальных уступок и поставить под сомнение идею украинской государственности в целом.

Аналитики подчеркивают, что победа России в Украине не только устранила бы угрозу Украины как потенциального противника во время возможной войны с НАТО, но и обеспечила бы Россию дополнительными ресурсами и людьми, необходимыми для широкомасштабной конфронтации. Независимо от того, как победа России разделит Украину, Россия получит доступ к миллионам людей, которых она сможет принудить к военной службе, а также к большей части ресурсов и промышленного потенциала Украины. Поэтому Путин и Кремль, вероятно, рассматривают победу в Украине как предпосылку для ведения войны с НАТО, а любое прекращение огня или урегулирование путем переговоров, не предусматривающее полной капитуляции Украины, — как временную паузу в их усилиях по уничтожению независимого украинского государства.

По данным отчета, Кремль будет продолжать имитировать заинтересованность в переговорах в критические моменты войны, чтобы влиять на принятие решений Западом по поддержке Украины и продолжать усилия, направленные на получение опережающих уступок от Запада.

Накануне Reuters со ссылкой на четыре российских источника писало, что Владимир Путин якобы «готов остановить войну» против Украины и начать переговоры о прекращении огня, которые будут предусматривать сохранение нынешних линий фронта и фактически замораживать конфликт.