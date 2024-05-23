Открыт один из символов Стамбула
Одна из известных достопримечательностей и символов Стамбула - Галатская башня - с субботы открыта для посещения после реставрации внешнего фасада и шпиля. Об этом сообщило Минтуризма Турции.
67-метровая башня, расположенная в одноименном районе турецкого мегаполиса, была полностью закрыта в феврале. С ноября 2023 года был закрыт ее восьмой этаж в связи с реставрацией шпиля. Также проводились работы по укреплению ее сейсмостойкости.
При реставрационных работах, отметило Минтуризма Турции, на башне были сохранены гнезда перелетных птиц, число которых достигает 400.
«Галатская башня с 25 мая вновь открывается для посетителей, в час в нее контролируемо будут допускаться максимум 100 человек», - говорится в сообщении.
Капитальный ремонт в Галатской башне, которая была построена в 1349 году и называлась Христовой, до этого проводили в 1964-1967 годах. По данным мэрии Стамбула, в 2022 году ее посетили свыше 1,2 млн человек. С апреля входной билет в Галатскую башню стоит порядка €30.