Открыт один из символов Стамбула

Одна из известных достопримечательностей и символов Стамбула - Галатская башня - с субботы открыта для посещения после реставрации внешнего фасада и шпиля. Об этом сообщило Минтуризма Турции.

67-метровая башня, расположенная в одноименном районе турецкого мегаполиса, была полностью закрыта в феврале. С ноября 2023 года был закрыт ее восьмой этаж в связи с реставрацией шпиля. Также проводились работы по укреплению ее сейсмостойкости.