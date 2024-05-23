Вертолет Пашиняна совершил экстренную посадку добавлено видео; обновлено 11:24
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что из-за плохих погодных условий его вертолет совершил экстренную посадку, с ним все хорошо.
«Дорогие мои, все в порядке. Из-за плохих погодных условий наш вертолет совершил экстренную посадку в Ванадзоре. Сейчас мы продолжаем путь на машине», – написал премьер Армении в Facebook.
* * * 11:14
Вертолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна утром на пути в город Ташир экстренно сел в Ванадзоре, сообщают армянские издания.
Ташир расположен на границе с Грузией в 154 км к северу от Еревана.
По другим данным, премьер Армении направлялся в населенный пункт Баганис на границе с Азербайджаном, где недавно была делимитирована армяно-азербайджанская граница.
В правительстве Армении информацию пока не комментируют.