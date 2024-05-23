«Дорогие мои, все в порядке. Из-за плохих погодных условий наш вертолет совершил экстренную посадку в Ванадзоре. Сейчас мы продолжаем путь на машине», – написал премьер Армении в Facebook.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что из-за плохих погодных условий его вертолет совершил экстренную посадку, с ним все хорошо.

* * * 11:14

Вертолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна утром на пути в город Ташир экстренно сел в Ванадзоре, сообщают армянские издания.

Ташир расположен на границе с Грузией в 154 км к северу от Еревана.

По другим данным, премьер Армении направлялся в населенный пункт Баганис на границе с Азербайджаном, где недавно была делимитирована армяно-азербайджанская граница.

В правительстве Армении информацию пока не комментируют.