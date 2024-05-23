Ильхам Алиев принял новых послов Украины и Италии фото
В субботу, 25 мая, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Украины в нашей стране Юрия Гусева. Об этом информирует официальный сайт главы государства.
Президент Ильхам Алиев также принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Итальянской Республики в Азербайджане Луки Ди Джанфранческо.
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