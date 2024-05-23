Лидеры стран мира поздравляют Ильхама Алиева

Поздравительное письмо по случаю 28 Мая поступило в адрес главы азербайджанского государства и от президента РФ Владимира Путина.

Президента Ильхама Алиева с Днем Независимости поздравляют также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, король Великобритании и Северной Ирландии Карл III, король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, а также наследный принц Королевства, премьер-министр Мухаммед бен Салман бин Абдулазиз Аль Сауд, король Испании Филипп VI, президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза, короли Нидерландов, Бельгии и Испании, президент Чешской Республики Петр Павел.