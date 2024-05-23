Али Нагиев обсудил с главами спецслужб новые угрозы

54-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников Содружества Независимых Государств состоялось 24 мая в Бишкеке. В его работе принял участие начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики генерал-полковник Али Нагиев.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте СГБ Азербайджана, основными вопросами повестки дня заседания стали обмен информацией в сфере борьбы с международным терроризмом и религиозным экстремизмом, выявление и пресечение деятельности лиц, участвующих в вооруженных конфликтах в составе преступных группировок путем прохождения боевой подготовки за пределами стран СНГ.

На мероприятии было особо подчеркнуто, что на фоне растущей геополитической напряженности в мире, сложных и противоречивых процессов международная система безопасности сталкивается с новыми угрозами, растет риск террористических атак, случаи киберпреступлений приобретают более интенсивный характер.