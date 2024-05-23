Путин Алиеву: «Придаем большое значение отношениям с Баку…»

Как уже сообщалось, президент РФ Владимир Путин направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю отмечаемому в Азербайджане 28 мая Дня независимости.

В письме говорится: «Примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня независимости. Азербайджан добился общепризнанных успехов в социально-экономическом развитии, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене и активно участвует в решении важных вопросов международной повестки дня.

Придаем большое значение отношениям союзнического взаимодействия с Баку. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать продуктивное двустороннее сотрудничество во всех сферах, а также координацию усилий в региональных делах. Это, несомненно, отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и на Каспии».