Украина уничтожила российскую систему предупреждения ядерных ракет

12:54

Украинские беспилотники нанесли удар по российской стратегической радиолокационной станции раннего предупреждения об атаках, в том числе с использованием баллистических ракет. Об этом сообщало накануне издание The War Zone. Спутниковые снимки, которые есть в распоряжении издания, подтверждают повреждение станции «Воронеж-ДМ» в Краснодарском крае. Данные сверхвысокочастотные радары — это часть системы раннего предупреждения о ядерных баллистических ракетах. Радарные решетки являются очень чувствительными и хрупкими системами, и даже относительно небольшой удар может вывести их из строя в течение длительного периода времени, уточняет издание.

Украинские власти не взяли на себя ответственность за атаку на радарную станцию. По данным The War Zone, удар по радару был нанесен из-за того, что данный объект способен фиксировать пуски дальнобойных ракет ATACMS, поставленные США Украине. По мнению анонимных экспертов, которых опросило издания, станция «Воронеж-ДМ» используется для мониторинга юго-западного направления. Несмотря на то, что покрытие радара охватывает Крым, станция предназначена прежде всего для обнаружения пусков баллистических ракет с гораздо большего расстояния, пояснили эксперты.

Бывший глава «Роскосмоса» и экс-вице-премьер по ВПК Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале признал, что украинская сторона нанесла удар по объекту российской системы предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае, есть повреждения. Он называет объект ключевым элементом системы боевого управления стратегическими ядерными силами. По мнению Рогозина, «заказчиком грандиозного преступления» являются США. Он считает, что, учитывая «тотальный контроль» за военным планированием Киева, версию о том, что Вашингтон не знал о планах удара по системе противоракетной обороны России, «можно отбросить». «Вашингтону придется ответить по полной за случившееся. Таким образом, мы стоим не то что на пороге, а уже на краю, за которым, если не остановить противника в подобных действиях, начнется необратимый обвал стратегической безопасности ядерных держав», — утверждает Рогозин.