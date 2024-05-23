Глава МИД Польши рассказал, о чем США предупреждали Россию

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский утверждает, что США предупредили Россию о том, что уничтожат все ее цели и позиции в Украине, если РФ применит ядерное оружие. Об этом он сказал в интервью Guardian.

«Американцы сказали россиянам, что если вы подорвете ядерную бомбу, даже если она никого не убьет, то мы ударим по всем вашим целям [позициям] в Украине обычным оружием, мы уничтожим их все», — заявил Сикорский и назвал это «реальной угрозой».

Именно поэтому, пишет Guardian, глава польского МИД скептически относится к российским угрозам применить ядерное оружие.

Кроме того, по словам Сикорского, Китай и Индия также предупредили Россию о запрете на применение ядерного оружия.