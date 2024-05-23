В послании президента США говорится: «От имени американского народа поздравляю Вас и народ Азербайджана с Днем независимости. Соединенные Штаты Америки ценят двусторонние отношения с Азербайджанской Республикой. За более чем 30-летний период дипломатических отношений мы наладили партнерство, опирающееся на общие интересы, включая энергетическую безопасность, региональную безопасность и борьбу с терроризмом. Обе наши страны плечом к плечу сражались в Афганистане и, развивая Южный газовый коридор, вместе противостояли вызовам, связанным с региональной энергетической безопасностью».

Президент Байден указал и на то, что США высоко оценивают «жизненно важную гуманитарную помощь Азербайджана Украине на фоне продолжающейся жестокой войны России».

«В период начала пятого срока Вашего президентства США будут прилагать усилия для углубления нашего сотрудничества в региональных и глобальных вопросах, включая изменение климата и переход к зеленой энергетике. Мы призываем Азербайджан предпринять основательные шаги для укрепления демократического управления и защиты прав человека и фундаментальных свобод всех азербайджанцев. Мы желаем продвигать наши совместные цели, связанные с климатом, в рамках предстоящей в ноябре в Баку COP29, и готовы поддержать Азербайджан в успешном проведении мероприятия», - говорится в письме президента США.

Джо Байден также отметил, что «Соединенные Штаты Америки еще раз подтверждают поддержку независимости, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Мы приветствуем шаги Азербайджана и Армении, направленные на обеспечение прочного и достойного мира, и готовы поддержать эти усилия. А самое главное, мы желаем развивать наше партнерство и укреплять отношения с азербайджанским народом».