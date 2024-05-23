В Молдове ждут Блинкена

Госсекретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе посетит с официальными визитами Молдову и Чехию. Запланировано его участие в министерской встрече НАТО в Праге. Об этом сообщил помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

Ожидается, что в Кишиневе Блинкен встретится с президентом Майей Санду, премьер-министром страны и другими должностными лицами. Будет обсуждаться прогресс Молдовы на пути к евроинтеграции, укрепление демократии, а также «угрозы со стороны России относительно вмешательства во внутренние процессы Республики Молдова».

После этого госсекретарь США отправится в Чехию. В Праге запланированы его встречи с руководством страны и участие в министерском заседании НАТО на уровне глав внешнеполитических ведомств стран Альянса. Ожидается, что главными темами переговоров станут усиление партнерства, ситуация на фронте в Украине, поддержка Украины, подготовка к Вашингтонскому саммиту НАТО в июле.