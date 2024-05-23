Связанного с Ираном офицера подорвали в Дамаске

В элитном районе Аль-Маззе на юго-западе Дамаска в субботу утром прогремел взрыв, в результате которого был убит один человек. Об этом пишут израильские СМИ.

Сообщается, что под машиной было установлено взрывное устройство.

Находящийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, располагающий разветвленной сетью информаторов в стране, сообщил, что убитый — офицер сирийской армии, связанный с «Хезболлой» и Ираном. Они отмечают, что «Израиль следит за передвижениями агентов Ирана и «Хезболлы» в Сирии».