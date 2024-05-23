В Бразилии рассказали, как Израиль их «унизил»

Посол Бразилии в Израиле, который был отозван на родину для консультаций на фоне конфликта между странами, не вернется в Тель-Авив. Об этом сообщил спецпредставитель президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим.

«Я не знаю, поедет ли кто-то другой, но он не вернется. Его лично унизили и как следствие была унижена Бразилия. Целью было унизить Бразилию», - приводит портал G1 слова помощника главы государства.

18 февраля президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что убийства гражданского населения в результате бомбардировок сектора Газа Израилем по своему характеру могут сравниться с преступлениями Гитлера в отношении евреев. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день назвал слова президента Бразилии «серьезными и постыдными» и сообщил, что вместе с министром иностранных дел Исраэлем Кацем принял решение немедленно вызвать посла Бразилии в Израиле. Впоследствии Бразилия отозвала посла республики в Израиле для консультаций.