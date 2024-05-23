Лидер турецкой оппозиции посетит Россию и Китай

Лидер основной оппозиционной в Турции Республиканской народной партии Озгюр Озель сообщил, что в ближайшее время планирует несколько зарубежных поездок, в том числе в Россию.

Озель назвал правильной политику Турции в отношении России, отметив, что она «не сдалась американским санкциям». «Считаю правильной сбалансированную позицию Турции, которой она придерживается в конфликте между Украиной и Россией. Турция поддержала территориальную целостность Украины, но взяла на себя посредническую миссию вместо того, чтобы наложить санкции на Россию, она не сдалась американским санкциям», - отметил глава партии.

Озель также сказал, что считает «правильными шагами» строгое следование властями Турции Конвенции Монтрё, регулирующей правила судоходства в черноморских проливах.