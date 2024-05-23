Венгрия в своем амплуа: блокирует помощь Украине

Решение об этом должно быть принято единогласно, однако венгерский посол на встрече, состоявшейся в среду, проголосовал против него. Согласно предварительной договоренности, страны Евросоююза собирались отправлять около 2 млрд евро в год для военной помощи Украине с российских активов в размере 190 млрд евро, хранящихся в депозитарии в Бельгии.

По словам источника, венгерская сторона намерена блокировать выделение этих средств по крайней мере до выборов в Европарламент, которые состоятся в июне.

Как отмечают люди, осведомленные о происходящем, Венгрия «в целом не против» передачи средств, однако автоматический характер переводов беспокоит ее представителей.

В середине апреля Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила передачу замороженных российских активов в специальный фонд, откуда в дальнейшем они будут направлены на восстановление Украины. За это решение единогласно проголосовали все 134 делегата, присутствовавших на заседании.