Инновации против очередей: когда наступит цифровое будущее без потери времени?

Помнится, как в 1990-е бакинцы мучились из-за пришедших в упадок аналоговых телефонных станций, не справлявшихся с возросшей нагрузкой на них. Никто уже не верил в заверения специалистов о том, что замена устаревших АТС цифровыми сможет быстро решить проблему, а когда это произошло, никто не обратил на это особого внимания, хотя телефоны уже заработали без помех.

Не обошла стороной эта тенденция и быстро развивающийся Азербайджан, который на сегодняшний день усиленно занят своим технологическим развитием и имеет амбициозные планы в данной сфере на региональной и мировой арене.

Цифровизация охватила практически все сферы жизни современного человека. Многие еще толком не понимают сути этого процесса, но настолько глубоко окунулись в него, что уже и не представляют себе, как жили прежде. Надежная связь, работа на дому, электронные услуги, не говоря уже о новейших достижениях науки и техники вплоть до искусственного интеллекта, стали возможны только благодаря широкому внедрению цифровизации.

То же можно сказать и о последовавшей позже смене аналогового ТВ на цифровое. Сначала привыкшие к частым помехам люди роптали, мол, надо покупать новые телевизоры или приставки к старым. Но преимущества цифрового ТВ быстро заставили забыть об этом.

Глобальные перемены настали не только в области средств связи или телекоммуникаций. Госструктуры, банки, коммерческие компании, транспорт и логистика, здравоохранение сегодня немыслимы без волшебной «цифры». Пожалуй, одной из самых масштабных областей, в которой граждане страны всегда надеялись на улучшение положения, была социальная сфера. Ведь получение документов еще не так давно можно было назвать настоящим квестом, где количество необходимых штампов на физических бумажках порой достигало невероятного количества. Не говоря уже о том, что в памяти еще свежи воспоминания о многочасовых очередях за паспортами…

Сегодня все эти хлопоты позади, и получение различных доверенностей, удостоверений, свидетельств больше не отнимают у людей месяцы, а то и годы. Однако стремительное развитие и широкие охваты цифровизации в нашей стране всё еще не избавляют людей от главного бича современности — это лишняя трата времени и ожидание в очередях. Несмотря на довольно широкий спектр предоставляемых цифровых услуг, гражданам все еще приходится отстаивать очереди за теми или иными документами. Данный процесс кажется и вовсе абсурдным, когда по факту все необходимые документы существуют в оцифрованном эквиваленте, но при этом все еще необходимо пройти уйму бюрократических препятствий, чтобы их собрать.

Современные цифровые решения вроде и предлагают свои услуги, представляя их как самые инновативные, но в то же время заставляют на деле убедиться в том, что инновативность эта какая-то половинчатая. При сегодняшнем темпе жизни, когда эффективность и оперативность ценятся превыше всего, никто больше не хочет тратить время на бюрократические проволочки. И никому уже не интересно, что место в очереди можно забронировать онлайн, всем интересно, почему нельзя онлайн получить и сам документ? Тем более что даже предварительное бронирование очереди не избавляет от простаивания в ожидании.

Стоит заметить, что очереди и длинные ожидания не только пагубно влияют на нервную систему человека, так как, элементарно отпросившись с работы, человек рискует потерять время не только обеденного перерыва, но и половины дня, от чего начитает испытывать стресс и тревогу. Очереди еще и являются рассадниками различного рода инфекций — недаром в период пандемии COVİD-19 власти всех стран старались свести их к минимуму в различных госструктурах и общественных местах.

Одним словом, рынок различных предложений в данной области уже давно нуждается в неком едином решении, где гражданин сможет без физического присутствия получить все необходимые ему документы в цифровом варианте. И это не просто мысль, на которую когда-то не осмеливались пользователи аналоговых телефонов и телевизоров, а вполне осязаемая вероятность, которую можно сделать реальностью в самое ближайшее время. Благо для этого в стране достаточно и ресурсов, и кадров.

Будем следить за дальнейшими событиями в области цифровизации и надеяться на появление новых инновативных цифровых решений в социальной сфере.