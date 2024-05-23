В Иране взорвался газопровод: есть жертвы

Взрыв произошел на газопроводе в Абданане, на западе Ирана, сообщают иранские СМИ.

По словам главы городской администрации, в результате инцидента двое рабочих погибли, еще двое пострадали. «Жилой дом был разрушен в результате взрыва газа в Абданане. Двое рабочих погибли и двое получили ранения», - говорится в сообщении.

Предположительно взрыв произошел из-за проведения одной из частных телекоммуникационных компаний земляных работ и несоблюдения техники безопасности.