15:03

Министерство обороны РФ заявило, что российские военные захватили село Архангельское в Покровском районе Донецкой области. Украинский OSINT-проект DeepState, близкий к Министерству обороны Украины, сообщил в ночь на 25 мая, что российские войска продвинулись в направлении Архангельского. Судя по карте проекта, село находится под контролем ВС РФ. В Генштабе ВСУ не подтверждали потерю Архангельского. Архангельское расположено в двух километрах к северо-востоку от поселка Очеретино, о захвате которого российская сторона объявила 5 мая. Игорь Кимаковский, которого называют «советником» «главы ДНР», заявил, что захват русскими села Архангельское под Авдеевкой приближает «охват группировки ВСУ в населенных пунктах Торецк и Нью-Йорк под Горловкой».

* * * 14:41 Россияне на украинском фронте продвинулись на двух участках - в северной части Клещеевки под Бахмутом, а также на Авдеевском направлении. Об этом сообщает Deep State. «Уманское, судя по карте Deep State, полностью перешло в «серую зону». Российские паблики утверждают, что это село полностью захвачено, но Украина этого не подтверждала.