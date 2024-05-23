Русские наступают: Нью-Йорк в опасности обновлено 15:03
Министерство обороны РФ заявило, что российские военные захватили село Архангельское в Покровском районе Донецкой области.
Украинский OSINT-проект DeepState, близкий к Министерству обороны Украины, сообщил в ночь на 25 мая, что российские войска продвинулись в направлении Архангельского. Судя по карте проекта, село находится под контролем ВС РФ. В Генштабе ВСУ не подтверждали потерю Архангельского.
Архангельское расположено в двух километрах к северо-востоку от поселка Очеретино, о захвате которого российская сторона объявила 5 мая.
Игорь Кимаковский, которого называют «советником» «главы ДНР», заявил, что захват русскими села Архангельское под Авдеевкой приближает «охват группировки ВСУ в населенных пунктах Торецк и Нью-Йорк под Горловкой».
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Россияне на украинском фронте продвинулись на двух участках - в северной части Клещеевки под Бахмутом, а также на Авдеевском направлении. Об этом сообщает Deep State.
«Уманское, судя по карте Deep State, полностью перешло в «серую зону». Российские паблики утверждают, что это село полностью захвачено, но Украина этого не подтверждала.
Генштаб ВСУ пишет, что под Очеретино россияне имеют частичный успех восточнее Евгеньевки, и украинские войска «принимают активные меры по восстановлению утраченного положения». Это также движение на запад, в сторону Покровска. Также Генштаб в своей вчерашней сводке заявлял о «частичном успехе» РФ на Купянском направлении.
Американский Институт изучения войны фиксирует несколько других продвижений РФ. В частности, на Сватовском направлении и в направлении Стельмаховки. А также южнее - у Макеевки под Кременной.
Кроме того, возобновились бои под Новомихайловкой (Угледарское направление). ISW подтверждает, что россияне продвинулись к юго-западу от недавно захваченного поселка.
На Харьковском направлении российские войска недавно подошли к разрушенному мосту через реку Волчья к юго-востоку от села Тихого (восточнее Волчанска). По этой реке в основном проходит линия фронта.