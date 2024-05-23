Зеленский ответил на заявления Путина

«Украинцы знают свою Конституцию, знают законы. Понимаем, что эти высказывания нелегитимного президента Российской Федерации по поводу нелегитимности президента Украины, честно говоря, скучны. Неинтересны. Все адекватные люди, которые умеют читать законы… прочтут и найдут вывод. Поэтому меня это, честно говоря, не сильно беспокоит», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналистов о легитимности власти президента Украины.

Журналисты стран Центральной Азии общались с Зеленским 24 мая в Харькове на территории типографии, разрушенной в результате российского удара 23 мая. Во время интервью Зеленский по просьбе журналистов говорил по-русски.

Накануне президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Минске, отвечая на вопрос журналистов об истечении срока полномочий Владимира Зеленского, заявил, что легитимность президента Украины «закончилась». «Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства — она закончилась», — сказал Путин, добавив, что Россия не отказывалась от переговоров, однако, по его словам, перед подписанием юридически обязывающих документов Москве необходимо понять, «с кем можно и нужно иметь дело». Путин также заявил, что предстоящая конференция в Швейцарии нацелена на подтверждение легитимности Зеленского западным сообществом. «Но вот эти пиаровские шаги не имеют значения для юридических документов. Мы должны быть полностью уверены, что имеем дело с легитимными властями», — заявил он.

При этом, по мнению Путина, на вопрос о легитимности Зеленского «должны ответить в самой Украине». «Надо посмотреть, что написано в конституции Украины, какие органы власти имеют право быть продленными по конституции Украины без выборов, без выборных процедур, а какие на эти права рассчитывать не могут — это может быть сделано на основе юридического анализа. Это вопросы к украинской политической и правовой системе», — заключил он.

Срок президента Украины, согласно конституции страны, ограничен пятью годами, при этом в статье 108 Конституции сказано, что президент должен исполнять свои обязанности, пока не будет избран новый глава государства. До начала полномасштабной войны выборы президента Украины планировали провести 31 марта 2024-го, но из-за введенного военного положения их отложили.