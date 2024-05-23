Лукашенко вспоминает визит в Азербайджан

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджана.

В письме говорится: «Уважаемый Ильхам Гейдарович, сердечно поздравляю Вас и всех азербайджанцев с Днем независимости. Свой главный праздник Ваша страна встречает впечатляющими результатами экономического развития и успехами на международной арене, достигнутыми благодаря проводимому Вами курсу на построение независимого, суверенного государства.

С теплотой вспоминаю недавний визит в дружественный Азербайджан, в ходе которого в доверительном и конструктивном ключе мы обсудили широкий спектр важных для нас вопросов. Итоги содержательных переговоров подтвердили высокий уровень стратегического партнерства, продемонстрировали значительный потенциал многогранного взаимодействия Минска и Баку».