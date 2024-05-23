Еще #OдноНачало в Карабахе: открылся филиал Ханкенди Kapital Bank

На открытии присутствовали председатель правления, главный исполнительный директор Kapital Bank Фарид Гусейнов, официальные представители специального представительства президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах и Центра организации и координации корпоративного управления при Государственной службе по вопросам собственности при Министерстве экономики Азербайджанской Республики, жители Ханкенди и представители банка.

Первый банк Азербайджана - Kapital Bank продолжает расширять свою деятельность в Карабах ском и Восточно-Зангезурском экономических районах. Так, вслед за Зангиланским и Лачинским филиалами состоялось открытие Ханкендинского филиала банка.

Выступая на открытии, Фарид Гусейнов отметил: «Для нас очень ценно начать работу в Ханкенди в качестве первого банка страны, одного из сторонников «Великого возвращения». Одной из основных целей нашего банка является предоставление качественного обслуживания нашим клиентам, где бы они ни находились. Для нас большая ответственность и гордость служить людям, которые возвращаются на родину на эти драгоценные буквально наши земли».

Филиал в Ханкенди, представленный на основе новой концепции, будет предоставлять клиентам самый высокий уровень обслуживания с 9:00 до 18:00 5 дней в неделю. Филиал располагает всеми необходимыми для этого условиями и возможностями. Здесь жителям Ханкенди предлагаются все виды банковских услуг, включая сбережения, пластиковые карты, различные виды кредитов и других продуктов, расчетно-кассовые операции и обмен валюты.

Количество филиалов банка с самой широкой филиальной сетью в Азербайджане достигло 120 после открытия филиала в Ханкенди. В ближайшее время планируется открытие филиала банка в городе Джебраил.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 120 филиалах и 53 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.