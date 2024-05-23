Сегодня на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Будапеште самый важный и ответственный день для Азербайджана. Будут разыгрываться путевки на Олимпиаду у групповых команд, где борьбу за единственную лицензию поведут и наши гимнастки.

Группа в составе Гюллю Агаларзаде, Камиллы Алиевой, Елизаветы Лузан, Дарьи Сорокиной, Ляман Алимурадовой и Зейнаб Гумматовой будет конкурировать с 18 коллективами. При этом семь из них (Болгария, Израиль, Испания, Италия, Украина, Франция и Германия) уже завоевали путевки в Париж, а потому в борьбе за попадание на Олимпиаду участвовать не будут. Сборной Азербайджана нужно опередить Финляндию, Сербию, Румынию, Норвегию, Великобританию, Грузию, Португалию, Турцию, Польшу, Грецию и Венгрию.

Если брать результаты прошлогоднего чемпионата мира в Валенсии, то главные конкурентки азербайджанских групповичек – польки. На ЧМ мы их опередили на 0,200 балла. В Валенсии команде Азербайджана не хватило полбалла для завоевания лицензии.

Соревнования групповых команд начнутся в 19:45 по бакинскому времени. Гимнастки выступят с пятью обручами, а также с тремя лентами и двумя мячами. Обладательницы олимпийских путевок определятся по сумме двух выступлений. Помимо этого, сегодня станут известны финалистки в отдельных упражнениях. Финалы состоятся завтра.

Также сегодня проходит финал многоборья в индивидуальных соревнованиях. Здесь выступит Зохра Агамирова. Она выйдет на ковер после 16:20 по бакинскому времени. Напомним, в квалификации Зохра заняла 15-ю строчку.