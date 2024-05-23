Счетная палата проверяет Минздрав Нахчывана
Счетная палата Азербайджана проводит проверку системы здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики.
Палата проверит деятельность Министерства здравоохранения, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, Объединения по управлению медицинскими учреждениями Автономной Республики.
Будет проведен аудит использования этими учреждениями государственных средств и государственного имущества.
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