Британская разведка прогнозирует новые аресты в Минобороны России

Разведка Великобритании ожидает новые аресты в структурах Министерства обороны России. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 25 мая.

Ведомство напоминает о последнем случае в серии арестов должностных лиц оборонного ведомства РФ, когда 23 мая был задержан по подозрению во взяточничестве заместитель главы Генштаба ВС РФ Вадим Шамарин. Это последовало за недавними арестами других высокопоставленных чиновников Минобороны РФ, также подозреваемых в коррупции, – замминистра обороны Тимура Иванова и главного кадровика Минобороны РФ Юрия Кузнецова.

Британская разведка упомянула, что задержанный Шамарин возглавлял директорат коммуникаций российского Минобороны с 2021 года, а один из его предшественников на этом посту Халил Арсланов также был преследуем за коррупцию.

«Коррупция глубоко укоренена в российском Минобороны, и есть высокая вероятность новых арестов», – говорится в обзоре.