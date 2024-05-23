Зеленский рассказал о потерях в Харьковской области

Потери на севере Харьковской области Украины составляют 8 россиян на 1 украинца. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью центральноазиатским СМИ.

По его словам, российскому президенту Владимиру Путину «безразличны» россияне, как гражданские, так и военные.

«Их прорыв в направлении Харькова, который произошел немногим более двух недель назад, закончился военными жертвами 1 к 8, один украинец на восемь россиян», - заявил Зеленский.

Президент Украины утверждает, что к этой неделе было около 2-3 тысяч жертв среди россиян.