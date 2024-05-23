Страны НАТО построят «стену дронов» на границе с Россией

Страны Балтии, Норвегия, Финляндия и Польша планируют создать «стену беспилотников» на границе с Россией, заявила накануне министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте на встрече со своими коллегами.

«Это совершенно новая вещь — стена из беспилотников, идущая от Норвегии до Польши. Наша цель — использовать дроны и другие технологии для защиты наших границ. Не только с помощью физической инфраструктуры, систем наблюдения, но и с использованием дронов и других технологий, которые позволят нам защититься от провокаций со стороны недружественных стран и предотвратить контрабанду», — цитирует главу МВД Литвы издание BNS.

По ее словам, в рамках программы, государства будут использовать дроны для наблюдения за границей, там же создадут систему защиты от беспилотников враждебно настроенных государств. Министр уточнила, что Литва уже планировала усилить охрану границы с помощью дронов. В Госпогранслужбе создали специальное подразделение, которое использует беспилотники.

Билолайте указала, что власти планируют закупить дополнительную партию беспилотников и средств борьбы с ними. При этом она не знает, когда идея «стены дронов» на границах стран НАТО будет реализована.

Литовский министр не исключила, что «стена дронов» будет профинансирована на средства Евросоюза.