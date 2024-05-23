Подходящий момент для мира между Баку и Ереваном

«Недавно между Арменией и Азербайджаном было достигнуто соглашение о взаимном освобождении некоторых задержанных, а также об обмене дипломатической поддержкой друг друга», - подчеркнул он.

То, что внимание всего мира приковано к проведению конференции COP29 в Баку, предоставляет прекрасный шанс подписать мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью NE Global.

Представитель президента напомнил, что Армения первая сняла ограничения на заявку Азербайджана на проведение климатической конференции. В ответ Баку включил Ереван в комитет СОР29.

«Конечно, это был большой прорыв, потому что впервые благодаря прямым контактам мы смогли достичь этой меры укрепления доверия, это также показало, что обе страны способны урегулировать свои разногласия в ходе прямых двусторонних контактов без участия какой-либо третьей стороны», - сказал он.

Эльчин Амирбеков сказал, что работа над мирным соглашением между Баку и Ереваном продолжается: «Мы проявляем осторожный оптимизм и считаем, что возможно завершить переговоры по этому тексту еще до COP29. Это дало бы мощный сигнал и внешнему миру о том, что один из… продолжительных и трагических конфликтов на европейском континенте, на постсоветском пространстве подходит к концу. Поэтому я считаю, что обе страны и их народы должны быть готовы к такому положительному исходу».