Дмитрий Рой, автор haqqin.az 16:41

Сотрудники ФСБ брали их прямо на рабочих местах в комплексе зданий Министерства обороны на Фрунзенской набережной. А в освободившихся кабинетах тут же располагались оперативно-следственные группы. С арестами расследование не прекращается – оно набирает обороты. «До конца года в общей сложности по всем подразделениям Минобороны будут арестованы сотни людей», - говорят источники, знакомые с ситуаций.

Материалов о коррупционных схемах в российской армии у ФСБ всегда был вагон и маленькая тележка, отдельная увесистая папка велась на каждого - от заместителя министра обороны и заместителя начальника Генерального штаба – до командира бригады и мелкого клерка в погонах. Но пока в кресле министра обороны сидел Сергей Шойгу – хода им не давали. Сейчас времена поменялись – и ФСБ по личному распоряжению Владимира Путина взялась за российский генералитет и лиц, к ним приравненных, всерьез. Зачистка клана Сергея Шойгу в Министерстве обороны? Да. Назначение военных ответственными за неудачи в Украине? Как показывает отстранение генерала Ахмедова - конечно. Устранение нелояльных лично президенту людей в российском генералитете? Судя по делу командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова – вполне возможно. Борьба с коррупцией в армейской среде? Ни в коем случае. Но главное – оптимизация российского оборонного бюджета, страдающего из-за его расхищения «российской генеральской мафией», вне зависимости от того, к какому политическому клану его члены принадлежат. Причем целью этой оптимизации вряд ли является увеличение эффективности российской армии. Главное – передел финансовых потоков. С соблюдением красных линий - неприкосновенности ключевых фигур и выводе их из-под удара.

Катастрофическое состояние со связью в российской армии, за которую отвечал начальник главного управления связи Вооруженных сил генерал-лейтенант Вадим Шамарин, ни для кого не было секретом. С его подачи Минобороны РФ закупало дорогостоящие системы связи «Азарт», не отвечающие заявленным характеристикам и непригодные для использования на фронте, – но его арестовывают не за полный провал работы на этом направлении, а за некие махинации и смехотворную взятку в 36 миллионов рублей за размещение госзаказа в пользу ОАО «Пермский телефонный завод «Телта». А его прямой начальник, глава Генштаба Валерий Герасимов остается на месте, к нему претензий нет. Арестован сотрудник департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимир Вертелецкий по подозрению в коррупции. Ему вменяется «помощь коммерсанту с получением госзаказа, за что он получил в качестве взятки дом и автомобиль». Но к его непосредственному начальнику, главе департамента с 27.06.2022 Вячеславу Рыженкову опять же – претензий не предъявляется. А так не бывает. Поскольку каждый, у которого были подчиненные, прекрасно знает – все, что они делают, от него скрыть невозможно. Начальник для того и поставлен, чтобы их контролировать. Все документы, которые они делают, проходят через его подпись. Малейшее их движение не в ту сторону, отсутствие на связи в рабочее время на час-два, изменение настроения, появление нового костюма, автомобиля, дома, дорогих часов или загара – сразу им замечается.

Многолетняя система коррупции, когда одни и те же люди сидят на потоках годами, и их не ловят и не увольняют, означает лишь одно - что свою долю имеют и те, кто выше. Иными словами – что российская армия пронизана ею сверху донизу. От ротных, которые берут деньги с солдат и сержантов за подписание отпускных свидетельств, до батальонных командиров, подписывающих наградные листы, – и до командиров бригад и дивизий, оперирующих совсем другими суммами. И так – до самого верха, когда многомиллионная взятка не является чем-то уж из ряда вон, так, обыденность, «на булавки». Недавно встретил в комментариях к происходящему в Министерстве обороны РФ такое вот интересное мнение, с которым не могу на согласиться: «Коррупция – это сбалансированная устойчивая система, имеющая много разных выгод и интересов для участников, не только деньги. Даже идейные большевики закрывали глаза на немецкие трофеи Жукова до тех пор, пока не понадобилось его прессануть, – чего же хотеть от тех, кто живет в эпоху продвинутого потреблядства».