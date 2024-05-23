В материале говорится, что на данный момент «общая картина» для Украины выглядит мрачно из-за российского превосходства. В оценке разведки говорится о том, что не ожидается, что Киев сможет «перехватить инициативу» в 2024 году. До конца года Украина, вероятно, понесет «значительно большие территориальные потери», чем за месяцы, прошедшие с января.

Россияне используют артиллерию значительно сильнее, чем украинцы, и, прежде всего, РФ может «более чем компенсировать» свои потери. Киев, с другой стороны, не в состоянии призвать достаточное число новых солдат, «чтобы компенсировать потери и создать резервы». Новые правила мобилизации «будут иметь влияние только в конце лета», поскольку призывники сначала должны пройти обучение.

Согласно этой оценке спецслужб, ожидаемая потеря территории Украиной является следствием нынешней «оборонительной ориентации украинских вооруженных сил и связанного с этим затягивания боев». Украина хочет «сохранить личный состав» и сейчас «выигрывает время, уступая территорию». Киев надеется, что это даст ему время для мобилизации и восстановления собственного военно-промышленного комплекса. Однако воздушные удары России по ВПК могут стать проблемой.

Представитель оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Родерих Кизеветтер, заместитель председателя парламентского комитета по контролю над спецслужбами, подтвердил, что Украина имеет проблемы с боеприпасами и мобилизацией. При этом он также сказал, что сейчас «распространяются пессимистические сообщения о ситуации», очевидно, с целью «показать, что ситуация безнадежна и что военная поддержка больше не имеет смысла». Целью этого является «тонко, но жестоко» надавить на Киев, чтобы он «уступил территорию».

Депутат от правящей Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер, также член контрольного комитета, заявил, что неудачное наступление Украины в прошлом году показало, что «мы можем и должны предотвратить поражение Украины, но мы не можем обеспечить ее победу». Тот, кто продолжает требовать, чтобы «оружие А было доставлено быстрее, а оружие Б – в еще большем количестве», гоняется, по его мнению, за иллюзиями: «Постоянно увеличивать дозу, когда лекарства не действуют, – это не убедительно».