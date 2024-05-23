Зеленский назвал условия Украины на мирном саммите

Украина на саммите в Швейцарии выдвинет на обсуждение три из десяти пунктов предложенной Киевом Формулы мира, заявил украинский президент Владимир Зеленский журналистам из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Его интервью цитирует Orda.kz.

«Мы выносим три пункта, которые объединяют все страны. Потому что многие страны, которые балансируют между Украиной и Россией, они говорят — ну, есть сложные вещи, которые без русских не решаются, и т.д. Вот мы отодвинули в сторону то, что может разъединять страны», — разъяснил Зеленский.

Он рассказал, что на саммите в швейцарском Бюргенштоке, который пройдет 15–16 июня, Киев хочет «не просто поздороваться», но продвигаться вперед, поэтому выбрал эти три вопроса, чтобы по его окончании принять соответствующее коммюнике.

«Нам ничего не надо лишнего. Вот как есть, как международное право показывает эти пути, давайте так и следовать. ...Вот три пункта, и будут страны, которые будут ответственны за эти три пункта. За то, чтобы проработать после саммита технически, по деталям, мелким деталям наши шаги по выполнению этих трех пунктов. Это самое главное, чего я жду от этого саммита», — добавил он.

Президент Украины представил Формулу мира из десяти пунктов на саммите G20 в ноябре 2022 года. В нее входят в том числе возврат к границам 1991 года, вывод российских войск с территории Украины, фиксация окончания войны, возвращение справедливости, недопущение эскалации и противодействие экоциду.