Последний тур в Премьер-лиге: кто завоюет медали и попадет в еврокубки?
Сегодня в 19:00 начнутся три матча заключительного 36-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги. И уже через два часа мы узнаем призеров чемпионата и, как минимум, двух, а, быть может, и трех участников еврокубков от Азербайджана.
Перед последним туром в турнирной таблице сложилась такая ситуация: у занимающего 2-е место «Нефтчи» 56 очков, у «Зиря» и «Сабаха» - по 55, у «Сумгаита» - 54.
Сегодня «Нефтчи» примет «Сабах», «Зиря» сыграет дома с «Сабаилом», а «Сумгаит» в родных стенах встретится с «Габалой».
Важно в очередной раз напомнить, что «Зиря» имеет двойной шанс попасть в еврокубки. Команда Рашада Садыхова вышла в финал Кубка Азербайджана, в котором уже после завершения чемпионата, 2 июня, сыграет с «Карабахом». В случае победы «Зиря» получит путевку в Лигу Европы. Если же выиграет «Карабах», то в Лигу Европы отправится вторая команда чемпионата, а третья и четвертая – сыграют в Лиге конференций.
«Нефтчи», понятное дело, для завоевания серебряных медалей надо обыграть «Сабах». Если же будет ничья, то команду Миодрага Божовича может опередить «Зиря». Ну а в случае проигрыша в последнем туре «Нефтчи» займет 3-е, 4-е или 5-е место.
«Зиря», чтобы занять 2-е место, нужно выиграть сегодня и надеяться на то, что «Нефтчи» потеряет очки. При равенстве очков с «Сабахом» у «Зиря» будет преимущество по личным встречам. Если «Зиря» сыграет вничью или проиграет, то может занять место от 3-го до 5-го.
«Сабаху» надо обыграть «Нефтчи», и тогда, как минимум, 3-е место у подопечных Крунослава Рендулича будет в кармане. Ничья либо оставит «Сабах» на четвертой строчке, либо поднимет на третью, что маловероятно, либо опустит на пятую. Поражение будет означать или 4-е, или 5-е место.
Наконец, «Сумгаит» в случае победы гарантированно обгонит либо «Нефтчи», либо «Сабах» и займет 4-е место. А если еще и «Зиря» потеряет очки, то сумгаитцы станут бронзовыми призерами. Ничья и поражение оставят «Сумгаит» на пятой ступени.
Также добавим, что при равенстве очков благодаря результатам в очных встречах «Нефтчи» будет располагаться выше «Зиря» и «Сумгаита». «Зиря» будет иметь преимущество над «Сабахом» и «Сумгаитом». А в противостоянии «Сабаха» и «Сумгаита» сильнее были бакинцы.
Чемпионат завершится завтра двумя матчами: «Туран-Товуз» - «Кяпяз» (17:00) и «Араз-Нахчыван» - «Карабах» (19:30).
Турнирное положение
1. «Карабах» - 82 очка (35 матчей)
2. «Нефтчи» - 56 (35)
3. «Зиря» - 55 (35)
4. «Сабах» - 55 (35)
5. «Сумгаит» - 54 (35)
6. «Туран-Товуз» - 45 (35)
7. «Сабаил» - 42 (35)
8. «Кяпяз» - 35 (35)
9. «Араз-Нахчыван» - 35 (35)
10. «Габала» - 26 (35).