Последний тур в Премьер-лиге: кто завоюет медали и попадет в еврокубки?

Сегодня в 19:00 начнутся три матча заключительного 36-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги. И уже через два часа мы узнаем призеров чемпионата и, как минимум, двух, а, быть может, и трех участников еврокубков от Азербайджана.

Перед последним туром в турнирной таблице сложилась такая ситуация: у занимающего 2-е место «Нефтчи» 56 очков, у «Зиря» и «Сабаха» - по 55, у «Сумгаита» - 54.

Сегодня «Нефтчи» примет «Сабах», «Зиря» сыграет дома с «Сабаилом», а «Сумгаит» в родных стенах встретится с «Габалой».

Важно в очередной раз напомнить, что «Зиря» имеет двойной шанс попасть в еврокубки. Команда Рашада Садыхова вышла в финал Кубка Азербайджана, в котором уже после завершения чемпионата, 2 июня, сыграет с «Карабахом». В случае победы «Зиря» получит путевку в Лигу Европы. Если же выиграет «Карабах», то в Лигу Европы отправится вторая команда чемпионата, а третья и четвертая – сыграют в Лиге конференций.

«Нефтчи», понятное дело, для завоевания серебряных медалей надо обыграть «Сабах». Если же будет ничья, то команду Миодрага Божовича может опередить «Зиря». Ну а в случае проигрыша в последнем туре «Нефтчи» займет 3-е, 4-е или 5-е место.

«Зиря», чтобы занять 2-е место, нужно выиграть сегодня и надеяться на то, что «Нефтчи» потеряет очки. При равенстве очков с «Сабахом» у «Зиря» будет преимущество по личным встречам. Если «Зиря» сыграет вничью или проиграет, то может занять место от 3-го до 5-го.