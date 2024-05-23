Турция встретила первый поезд из Азербайджана по обновленному БТК

Работы по модернизации и расширению 184 км грузинского участка ж/д БТК велись с мая 2023 года и завершились 20 мая текущего года.

Поезд доставил из Баку в Карс 632 тонны пластикового сырья, погруженного в 20 контейнеров. На станцию Карс состав прибыл в 04:50 по местному времени, откуда после соответствующих таможенных проверок был переправлен в логистический центр.

В Турцию по модернизированному маршруту железной дороги Баку – Тбилиси - Карс (БТК) в субботу, 25 мая, прибыл первый грузовой состав из Азербайджана.

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу, комментируя возобновление после модернизации работы железной дороги БТК, заявил, что по Баку – Тбилиси - Карс до сегодняшнего дня перевезено 1 млн 470 тыс. тонн грузов. По словам турецкого министра, первый с мая 2023 года состав с сырьем из Азербайджана уже прибыл в турецкий Карс и направляется в Адану.

Уралоглу напомнил, что на турецкий участок приходится 79 км из 757 км пути железной дороги Баку – Тбилиси - Карс, которую также называют «Железным Шелковым путем». «Эта магистраль используется также для поставок грузов в Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и далее в Китай», - констатировал турецкий министр.

Уралоглу напомнил, что 200 контейнеров с 50 тыс. палаток для жителей зоны бедствия в Турции были доставлены в прошлом году в страну именно по БТК. «Этот путь оказал нам большую пользу в период после февральских землетрясений прошлого года», - сказал министр.

Уралоглу поделился планами правительства Турции в связи с Баку – Тбилиси – Карс: «В среднесрочной перспективе по этому пути планируется следование 200 составов в год, а в долгосрочной - ежегодно по 1500 поездов. При этом сроки поставок грузов между Турцией и Китаем сократятся до 10 суток».

Министр транспорта и инфраструктуры Турции также подчеркнул значимость Зангезурского коридора.

«Зангезурский коридор, по которому будет налажено как автомобильное, так и железнодорожное сообщение, повысит эффективность Срединного коридора, что окажет позитивное воздействие на грузоперевозки между Лондоном и Пекином. В итоге возрастет геополитический вес самой Турции», - подчеркнул Уралоглу.