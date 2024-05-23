Эрдоган: «Израиль должен прекратить убийства!»

Турция продолжит торговое и дипломатическое давление на Израиль, пока он не прекратит массовые убийства и преступления в секторе Газа. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы будем продолжать оказывать давление на Израиль в области торговли и дипломатии до тех пор, пока администрация Нетаньяху не прекратит массовые убийства и преступления в Газе», - сказал турецкий лидер.

В апреле стало известно, что Минторг Турции ввел ограничения на торговлю с Израилем для 54 видов товаров, в том числе стройматериалов, промышленной техники, металлургической продукции, заявив, что санкции будут действовать до тех пор, пока Израиль не прекратит атаки на Газу, не обеспечит постоянное прекращение огня и бесперебойную доставку гуманитарной помощи в палестинский анклав. 2 мая министерство объявило о полном прекращении экспортно-импортных операций с Израилем, объем которых в год составлял около $9,5 млрд.