Франция прекращает поставки «Бастионов» в Армению

Отдел информации 18:00

Франция прекратила поставки бронетранспортеров Bastion в Армению. Причиной стало решение компании-производителя направить боевые машины в Украину. Генеральный директор французской компании Arquus, специализирующейся на производстве военных машин, Эммануэль Леваше заявил, что компания дополнительно произведет 100 «Бастионов» для Украины. По его словам, украинская сторона сможет дополнительно заказать 100 БТР. Об этом говорится в материале Forces Operations Blog. Гендиректор проинформировал, что на сегодняшний день компания изготовляет 11 бронемашин Bastion.

Как пишет Forces Operations Blog, информация о поставках Украине 11 бронеавтомобилей Bastion появилась в апреле прошлого года, но реализация заказа с тех пор не сдвигалась с места. В компании в качестве причины называли отсутствие необходимого соглашения между Украиной и Францией. Однако одновременно с этим они объявили о поставках определенного количества таких бронемашин Армении, что вызвало возмущение во французском правительстве. Теперь же, по информации издания, принято решение направить в Украину предназначенные для Еревана БТР. По предварительным данным, поставки будут осуществлены в июле текущего года. Кроме того, в компании сообщили, что готовы дополнительно изготовить до 100 бронемашин Bastion для Украины, если Киев будет заинтересован в этом.

Отметим, что в конце прошлого года Франция отправила в Армению в общей сложности 50 бронеавтомобилей Bastion – в двух партиях по 25 единиц. Тогда некоторые зарубежные СМИ писали, что эти автомобили изначально предназначались для Украины, но из-за слабой бронезащиты Киев отказался от них. Покупка бронеавтомобилей Bastion подверглась критике со стороны военных экспертов и в самой Армении. Причиной критики является отсутствие защиты машин от противотанковых мин и слабая броня. Bastion может защитить перевозимый личный состав только от автоматного огня: крупнокалиберные пулеметы легко пробивают его броню. Поэтому автомобили не считаются эффективными для непосредственного использования на поле боя. Bastion - многоцелевой бронеавтомобиль, рассчитанный на двух членов экипажа и способный перевозить восемь десантников. Бронетранспортер создан на базе бронеавтомобиля VLRA. Боевая масса - 12 тонн. Бронезащита имеет третий уровень по классификации НАТО STANAG 4569 и способна выдерживать попадание пуль калибра 7,62-мм и осколков мин.